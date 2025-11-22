Supostas imagens de Vingadores: Doomsday acendem debate sobre vazamento e IA

Surgimento de fotos com X-Men nos bastidores do filme levantam expectativas e suspeitas

Nos últimos dias, chegaram à internet supostas imagens das gravações de Vingadores: Doomsday. As fotos trazem os X-Men, equipe cuja presença está confirmada no filme, com trajes que remetem aos das HQs. Porém, o mesmo material acendeu um debate sobre quão verdadeiros são os vazamentos na era da Inteligência Artificial.

Os retratos questionáveis surgiram na última semana, mostrando veteranos da franquia mutante, como Ian McKellen, Patrick Stewart, James Marsden e mais, trajados como seus personagens.

As imagens trazem uma qualidade impressionante, o que levou à grande circulação das mesmas nas redes sociais. Porém, elas apareceram junto a outras, que trazem erros gritantes. É o caso da que você confere abaixo, em que a cabeça do Fera está no corpo do Noturno. Falhas que apontam que tudo não passa de um trabalho realizado por IA.

Fato é que imagens desse tipo começaram a pipocar nas redes sociais desde o anúncio do início das gravações de Vingadores: Doomsday. Com uma busca rápida, o leitor pode encontrar fotos envolvendo os mais diversos personagens, desde o Doutor Destino de Robert Downey Jr. a figuras que sequer estão confirmadas oficialmente no longa, como o Homem-Aranha de Tobey Maguire.

O que chama a atenção no caso das mais recentes, que envolvem os X-Men, é o nível de detalhes acima do habitual, o que aponta o aumento no empenho da produção de imagens realistas. Porém, elas são recebidas com cada vez mais desconfiança por parte dos fãs, que passaram a ficar alertas sobre a validade de materiais que surgem por vias não-oficiais.

No meio da confusão, surgiu um debate sobre como essas fotos podem impactar o marketing do longa. Por um lado, há a preocupação de que imagens falsas possam alimentar expectativas que não condizem com o que está sendo criado pela própria produção. Por outro, a desconfiança quanto à veracidade de vazamentos pode ser uma aliada caso algum verdadeiro aconteça até a estreia do filme.

Vale lembrar que a própria Marvel passou por uma situação parecida quando Ryan Reynolds brincou com essa “estratégia” durante as gravações de Deadpool & Wolverine (2024). Em reação aos vários vazamentos das filmagens, o astro usou as redes sociais para divulgar imagens claramente falsas – com direito a aparições de Mickey e Predador – e pediu, ironicamente, para que os fãs replicassem as fotos chamando-as de “vazamentos de Deadpool” para bagunçar a busca por spoilers do filme.

A questão é que Reynolds estava diretamente envolvido na produção em questão e “plantou” vazamentos falsos como forma de piada, portanto ninguém passou a duvidar do que havia sido mostrado anteriormente. Uma situação quase contrária à de Vingadores: Doomsday, cujas imagens estão sendo veiculadas por fontes anônimas e justamente no momento em que as IAs dificultam o discernimento entre o que é real ou não.

Fato é que ainda falta mais de um ano para a estreia do próximo filme dos Vingadores, um período que vai ficar marcado não só por expectativas, como também pela precaução de não cair em ciladas.

Tudo sobre Vingadores: Doomsday

A Marvel já confirmou os principais nomes do elenco do novo filme, em uma das maiores reuniões de astros do MCU já realizada. Dos filmes anteriores de Vingadores, retornam: Chris Hemsworth como Thor, Anthony Mackie como Capitão América, Sebastian Stan como Soldado Invernal, Paul Rudd como Homem-Formiga, Winston Duke como M’Baku e Letitia Wright como Pantera Negra.

De personagens apresentados pós-Vingadores: Ultimato – nas fases 4 e 5 do MCU – temos Simu Liu como Shang-Chi, Danny Ramirez como Falcão, todo o novo Quarteto Fantástico (Pedro Pascal como Sr. Fantástico, Vanessa Kirby como Mulher Invisível, Joseph Quinn como Tocha Humana e Ebon Moss-Bachrach como o Coisa) e quase todo o elenco de Thunderbolts* (Florence Pugh como Yelena, Wyatt Russell como Agente Americano, David Harbour como Guardião Vermelho, Hanah John-Kamen como Fantasma e Lewis Pullman como Bob, o Sentinela).

Em uma live de anúncio do elenco, houve também a grande surpresa do filme até aqui: o retorno dos X-Men clássicos dos filmes da antiga Fox, incluindo Patrick Stewart como Professor X, Ian McKellen como Magneto, James Marsden como Ciclope, Alan Cumming como Noturno, Kelsey Grammer como Fera, Rebecca Romijn como Mística e, apresentado em Deadpool & Wolverine, Channing Tatum como Gambit.

O vilão da história será o Doutor Destino de Robert Downey Jr. Vingadores: Doomsday contará com direção dos irmãos Anthony e Joe Russo (Ultimato), e roteiro de Michael Waldron (Loki) e Stephen McFreely (Ultimato).

A estreia de Vingadores: Doomsday ficou para 18 de dezembro de 2026 no Brasil, preparando o terreno para Vingadores: Guerras Secretas em 2027.