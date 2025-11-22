Diretor explica como prelúdio de Rambo será diferente dos filmes anteriores

Jalmari Helander afirma que longa terá ponto de partida distinto do primeiro longa

2 min de leitura

Gabriel Avila

Rambo, o icônico soldado dos cinemas, vai ganhar um prelúdio. Responsável por dirigir a nova produção, Jalmari Helander (Sisu) explicou como o filme será diferente dos anteriores, protagonizados por Sylvester Stallone.

Em entrevista à Total Magazine (via GamesRadar), ele explicou que John Rambo, o novo longa, começará em um tom distinto do primeiro, que mostra o protagonista passando por um momento sombrio:

“É diferente porque vamos começar em um lugar em que basicamente está tudo bem para Rambo. Ele é mais jovem, está feliz e tudo o mais, porque estamos contando a história de origem. O que pode ter acontecido a ele? Por que ele se tornou aquele tipo de cara que todos vimos em Rambo – Programado Para Matar? Então é diferente.”

Tudo sobre o prelúdio de Rambo

John Rambo será dirigido por Jalmari Helander, responsável pelo filme de ação finlandês Sisu, com roteiro da dupla Rory Haines e Sohrab Noshirvani (Adão Negro). Noah Centineo (Tempo de Guerra) vai substituir Sylvester Stallone no papel principal.

As filmagens devem acontecer na Tailândia e a história mostraria uma versão mais jovem de Rambo durante a Guerra do Vietnã.

Sylvester Stallone não estaria envolvido no projeto, mas os produtores estariam abertos a trazê-lo para a história caso apareça um papel adequado para o ator.

“Estamos entusiasmados em apresentar um novo capítulo ao legado de Rambo. Este projeto é uma homenagem a uma das melhores franquias da história do cinema, que agradará tanto fãs de longa data quanto novos públicos”, disse o presidente da produtora Millennium, Jonathan Yunger. “Com Jalmari Helander no comando — um cineasta de visão e energia excepcionais —, encontramos o diretor perfeito para entregar uma experiência de ação e alto conceito.”

Ainda não há mais detalhes sobre a produção, elenco ou data de estreia.

Vale lembrar que Noah Centineo viverá Ken Masters na adaptação live-action de Street Fighter da Legendary, ao lado de Jason Momoa e Andrew Koji. Dirigido por Kitao Sakurai, o filme tem lançamento previsto para 2026.