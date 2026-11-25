A Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca) da Santa Casa, em Belém, com apoio do Grupo de Trabalho Vulneráveis (GTV), deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva contra um homem pelos crimes de estupro de vulnerável e aliciamento de crianças para fins sexuais. A ação policial integra a Operação “Anjo de Papel”, deflagrada na terça-feira (24).

As investigações foram iniciadas após a funcionária de uma instituição de ensino frequentada pelas vítimas perceber que o investigado mantinha contatos físicos inapropriados com os estudantes.

“A funcionária teria presenciado uma conversa, na qual o homem questionava uma das vítimas acerca do envio de mensagens, e se esta tinha certeza de que sua genitora não possuía acesso às referidas conversas”, informou Wendy Braga, delegada responsável pelo caso.

Diante da situação, a funcionária comunicou os fatos ao diretor da instituição de ensino, que passou a monitorar a conduta do investigado, o qual exercia a função de acompanhante de estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), identificando comportamentos inadequados em relação aos alunos.

“Ao conversar com os estudantes, a direção escolar tomou conhecimento de que o investigado oferecia dinheiro aos meninos, exibia conteúdos de natureza sexual e supostamente praticava atos libidinosos contra crianças e adolescentes, incluindo estudantes com TEA”, detalhou a delegada.

As vítimas foram encaminhadas à Deaca Santa Casa, onde receberam atendimento especializado, e foram submetidas a procedimentos de escuta especializada, ocasião em que apresentaram relatos convergentes acerca do oferecimento de dinheiro, da exposição a conteúdos de natureza sexual, de toques em suas partes íntimas e de pedidos de segredo por parte do investigado, além de convites para comparecerem a um sítio no interior do estado.

Oito vítimas já identificadas

Diante da gravidade dos fatos e dos elementos informativos colhidos no curso das investigações, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do investigado, de busca e apreensão, e quebra de sigilo de dados, medida que foi deferida pelo Poder Judiciário e cumprida na presente data.

“Até o momento, foram identificadas oito vítimas, todas do sexo masculino, com idades entre 11 e 14 anos, dentre as quais estudantes com Transtorno do Espectro Autista. O aparelho telefônico do investigado foi apreendido. Ressalta-se que ele já havia sido preso anteriormente, no ano de 2018, pela suposta prática do crime de armazenamento de material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes”, disse a delegada Wendy Braga.

As investigações prosseguem com o objetivo de esclarecer integralmente os fatos, identificar eventuais outras vítimas e reunir os demais elementos probatórios necessários à responsabilização criminal do investigado. Ele segue à disposição da Justiça.

Fonte e imagem: Agência Pará de Notícias