Jade Elena Moraes fez denúncia à Corregedoria da Câmara dos Deputados

O deputado federal André Janones (Rede-MG) foi denunciado à Corregedoria da Câmara dos Deputados, nesta terça-feira (24), pela advogada Jade Elena Moraes, que o acusa de abuso sexual ocorrido em 2009.

Segundo o relato da denunciante ao Correio da Manhã, o episódio aconteceu quando ela cursava o primeiro ano de Direito na Fundação Educacional de Ituiutaba (atual UEMG), em Minas Gerais, e Janones, já formado desde 2008, ainda atuava no movimento estudantil.

A advogada afirmou que decidiu formalizar o caso recentemente – após desabafar nas redes sociais no início de novembro – por sentir-se incomodada ao ver o parlamentar em posição de destaque político, inclusive por sua atuação na campanha presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

De acordo com Jade Elena, após duas semanas de conversas com Janones pelo MSN, ela aceitou um convite para tomar sorvete, mas foi levada sem consentimento a um motel da cidade, chamado Pousada do Cowboy. No local, mesmo após pedir repetidamente para ir embora, ela relata ter sido imobilizada à força na cama; embora tenha conseguido impedir a penetração, afirma que o deputado consumou o ato sexual sem seu consentimento.

– É muito doloroso, para mim, hoje relembrar isso, viver esse fato de novo. Apesar de não ter havido penetração, eu entendo que foi uma violência gigantesca – disse.

A advogada disse que não registrou ocorrência na época por medo, vergonha e por ter sido desencorajada por amigos devido à influência local de Janones, alegando ainda ter sido ameaçada de morte por ele anos depois, durante um evento político da campanha de Dilma Rousseff (PT).

Jade Elena também relatou que, horas após publicar o relato no Instagram, no dia 4 de novembro, policiais armados arrombaram o portão da casa de sua mãe, episódio que a deixou intimidada antes de procurar a Câmara com o apoio do deputado federal Paulo Bilynskyj (PL-SP).

Em nota enviada à coluna de Paulo Cappelli, a assessoria de André Janones negou categoricamente todas as acusações, afirmando que o parlamentar não se recorda de ter tido qualquer contato com Jade Elena e classificando os relatos como falsos.

Fonte e imagem: Portal Pleno.News