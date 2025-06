Adolescente mata pais e irmão após ser impedido de viajar para ver namorada virtual

Um adolescente de 14 anos foi apreendido nesta quarta-feira (25) após confessar o assassinato dos pais e do irmão de 3 anos em Comendador Venâncio, distrito de Itaperuna, no interior do Rio de Janeiro. O crime ocorreu na madrugada do último sábado (21) e teria sido motivado pela proibição dos pais quanto ao relacionamento virtual do jovem com uma garota da mesma idade, moradora do Mato Grosso.

Segundo a Polícia Civil, o adolescente agiu enquanto os familiares dormiam. Ele usou uma arma registrada no nome do pai, que era autorizado a possuí-la como CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador), e matou Antônio Carlos Teixeira, de 45 anos, Inaila Teixeira, de 37, e o irmão caçula.

Após o crime, o garoto arrastou os corpos até a cisterna da casa e tentou disfarçar a cena usando um produto químico. Durante os dias seguintes, ele inventou aos parentes que o irmão havia passado mal e sido levado ao hospital, mas nenhuma unidade da região confirmou esse atendimento.

Diante das inconsistências, familiares acionaram a polícia, que realizou perícia na residência e encontrou indícios do crime. Os corpos foram localizados na cisterna após os agentes notarem forte odor vindo do local.

Em depoimento à 143ª Delegacia de Itaperuna, o adolescente demonstrou frieza e afirmou que “faria tudo de novo”. A polícia agora investiga se a adolescente com quem ele mantinha o relacionamento virtual teve algum envolvimento no caso.

