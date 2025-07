Adolescente morre afogado no rio Apeú, em Castanhal

Um adolescente de 16 anos, identificado como Kauã Miranda da Silva, morreu afogado na tarde deste domingo (13), no rio Apeú, em Castanhal, nordeste do Pará. O caso aconteceu nas proximidades de uma ponte na avenida Barão do Rio Branco.

Segundo a Polícia Militar, Kauã estava acompanhado da família quando desapareceu na água. O Corpo de Bombeiros foi acionado e enviou mergulhadores ao local. Infelizmente, o jovem foi encontrado já sem vida por uma equipe do 1° Grupamento Marítimo Fluvial (GMAF), no fim da tarde.

As circunstâncias do afogamento ainda não foram esclarecidas. A Polícia Civil informou que testemunhas estão sendo ouvidas e que perícias foram solicitadas para ajudar nas investigações.

Moradores da região relataram que há tempos o local não registrava casos de afogamento, já que o rio está bastante degradado e deixou de ser um balneário movimentado como antigamente.

Imagem: PMPA