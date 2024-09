Agenda dos candidatos à Prefeitura de Belém para esta terça-feira, 24

EDMILSON RODRIGUES (PSOL)

8h30 – Caminhada no Barreiro

11h – Compromissos administrativos

19h – Plenária do Partido dos Trabalhadores – PT

IGOR NORMANDO (MDB)

9h – Caminhada em Águas Lindas, concentração na Travessa Terceira com o conjunto Verdejante

11h – Entrevista ao vivo a emissora de TV

15h – Arrastão do 15 no Umarizal, concentração na Avenida Pedro Miranda com canal da Antônio Baena; também no Una e Carmelândia, concentração na Passagem dos Comerciários, a partir das 17h

EDER MAURO (PL)

Pela manhã, caminhada na Pratinha e no conjunto Cordeiro de Farias, no Tapanã

À tarde, reunião com as lideranças jovens do PL

THIAGO ARAÚJO (REPUBLICANOS)

7h30 – Entrevista ao programa Mix Atualidades, da Super Rádio Marajoara AM-1.130

9h – Sessão e despachos na Assembleia Legislativa do Estado do Pará – Alepa

À noite, caminhada no bairro da Terra Firme

EGUCHI (PRTB)

9h – Caminhada na Feira da 25

À tarde, gravação de vídeos para a campanha

19h – Reunião com apoiadors do Tapanã, na Avenida Perimetral

ITALO ABATI (NOVO)

14h – Reunião com a equipe de campanha para ações de distribuição

16h – Ação de distribuição de cartões de campanha nos bairros da Campina, Marco e Nazaré

RAQUEL BRÍCIO (UP)

9h – Reunião com a coordenação de campanha

15h – Entrevista a portal de jornalismo

22h – Entrevista para emissora de TV

WELL MACEDO (PSTU)

6h30 – Panfletagem no conjunto Panorama XXI

18h – Assinatura de carta compromisso com plataforma de Educação

JEFFERSON LIMA (PODEMOS)

12h – Entrevista ao vivo para o JL1, da TV Liberal

15h30 – Entrevista ao vivo para podcast

17h – Caminhada no bairro da Sacramenta

*As agendas, sujeitas a alterações, são de responsabilidade das assessorias dos candidatos.

