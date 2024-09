AABB sedia programação da Jesab deste ano em Ananindeua

A Diretoria da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), através do Departamento de Esportes, sedia nos dias 28 e 29, a tradicional programação esportiva denominada “Jornada Esportiva Estadual de AABB’s”. O local será a sede campestre do clube bancário, localizada no município de Ananindeua, Região Metropolitana de Belém.

O local está recebendo novos melhoramentos nos setores onde acontecerão os jogos, proporcionando todas as condições de os atletas apresentarem suas qualidades técnicas durante a competição, como falou a presidente da AABB/Belém, Tânia Barbosa, com respaldo do vice-presidente, Arnaldo Torres Lemos e apoio do diretor de esportes, Caleb Gunnar Fontel de Mescouto Dias.

A relação dos participantes é essa: AABB/Belém, Castanhal, Marabá, Paragominas, Santarém, Xinguara, além da presença de atletas vinculados a diversas agências do Estado de Macapá, para disputarem as modalidades esportivas da competição.

Ontem, a programação da Jesab/2024 foi anunciada pela Coordenação-Geral que está assim distribuída: dia 28, às 8 horas, Café da Manhã; 8h,30min, Solenidade de Abertura da Jesab, cerimônia para apresentação das AABB’s participantes, autoridades do Banco do Brasil e convidados. 9 horas, Início das competições esportivas; 12h às 14h- Almoço no restaurante Central; 14h10min, reinício das competições esportivas e das 18h30min às 20h, jantar, no Restaurante Central. E no dia 29(domingo): 8h, Café pela Manhã; 9h, início dos jogos finais e às 11h as 14h, acontecerá almoço com entrega das premiações aos campeões. O evento contará com apoio da Federação das AABB’S ( Fenabb), AABB/Belém BB Seguros.

Imagens: Nonato Batista/Ronabar