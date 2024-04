Alane do BBB 24 recebe convite especial de Fafá de Belém para ser embaixadora da Varanda de Nazaré 2024

A cantora Fafá de Belém surpreendeu a todos durante o programa “Bate-papo BBB” ao convidar Alane Dias, a última participante eliminada do BBB24, para ser a primeira baixadora da “Varanda de Nazaré 2024”.

O convite já havia sido mencionado por Fafá em suas redes sociais, mas durante o programa ao vivo desta madrugada de segunda-feira (15), Fafá apareceu em um vídeo fazendo o convite especial para a ex-bbb durante o programa do Globoplay. Alane, emocionada, aceitou o convite e se disse ” honrada” com o convite.

A Paraense que é devota de Nossa Senhora de Nazaré, sempre demonstrou sua fé dentro do programa, inclusive até levou para dentro da casa uma blusa com a imagem da nossa senhora de Nazaré. Além da religião, mostrou para os quatros cantos do país um pouco da cultura paraense na qual Alane é apaixonada e se sente muito orgulhosa de ter mostrado para o Brasil o que há de melhor no Pará.

Votação

Alane se despede do “BBB 24” na noite de domingo (14), em um resultado apertado! Com 51,11% da média dos votos, a sister deixa a casa na reta final do programa, abrindo caminho para a grande final entre Davi, Isabelle e Matteus.

Varanda de Nazaré

Muito mais do que um projeto, a Varanda de Nazaré transcede aquilo que é chamado de fé, na qual conecta as pessoas a mais de uma década de história. Idealizada pela icônica cantora Fafá de Belém, eleita pelo IPAM embaixadora da Amazônia, a Varanda se consagra como o maior ato de fé à grandiosidade do Círio de Nazaré.

Foto: Reprodução Rede Sociais

Por: Marina Moreira