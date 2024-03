Universidade expõe alunos nus e chama de “apresentação artística”

A Universidade Federal do Rio Grande (Furg) está no centro de uma polêmica, após expor alunos nus no prédio de Artes Visuais para recepcionar os calouros. Descrito como “apresentação artística”, o caso gerou debate após professores da instituição se posicionarem contra o ato.

De acordo com informações do portal Metrópoles, a exposição ocorreu no dia 8 de março como parte de um programa batizado como “Acolhida Cidadã”. A Furg alega que o objetivo é acolher os calouros da “melhor maneira possível” e acabar com trotes agressivos.

Em nota, a Coordenação dos Cursos de Artes Visuais afirmou ainda que a “apresentação” tinha classificação livre sob a justificativa de que não há “cenas erotizadas”. Destacou, porém, que não havia crianças no local.

– A performance ocorreu no Átrio, espaço expositivo do Prédio das Artes, e as cenas de nudez não tiveram qualquer conotação erótica e/ou sexual, simplesmente corpos nus. No momento da performance não havia a presença de crianças no local; ainda que houvesse, conforme matéria publicada em 31/5/2022 pelo Ministério da Justiça acerca da legislação vigente para espetáculos e filmes no país, a classificação indicativa, nessa situação, seria livre. O Curso de Artes Visuais incentiva as práticas artísticas em performance e não vê nenhum problema na ação realizada – disse a coordenação do curso.

As cenas foram registradas em vídeo e divulgadas nas redes sociais.