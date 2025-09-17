SENAI Pará oferece 2.140 vagas gratuitas para cursos do Capacita COP30 preparando para demandas da conferência

O SENAI Pará abriu 2.140 vagas gratuitas para cursos de qualificação profissional por meio do programa Capacita COP30, iniciativa do Governo do Pará que visa preparar a população local para as demandas que virão com a COP30, marcada para novembro de 2025, em Belém.

As inscrições já estão abertas, e quem quiser participar deve se inscrever pelo site oficial do programa, capacitacop30.pa.gov.br. As primeiras turmas começam no dia 22 de setembro, variando de curso para curso e conforme município.

Cursos para todos os perfis

Há muitas opções, tanto presenciais quanto a distância, para diferentes interesses e habilidades. Veja alguns dos cursos oferecidos:

Presenciais: Eletricista Predial, Mecânico de Manutenção Industrial, Instalador de Sistemas Fotovoltaicos, Eletricista Industrial, Assistente de Logística, Almoxarife, Técnicas de Informática, DryWall (Construção à Seco), Alfaiataria em Camisaria Masculina, Modelagem Industrial em Moda Infantil, Técnicas de Pintura de Obras.

A distância: Higiene Ocupacional; Meio Ambiente e Sustentabilidade; Governança Social e Ambiental para Sustentabilidade; Saúde, Segurança e Meio Ambiente.

As aulas ocorrerão em unidades do SENAI em Belém, Barcarena, Bragança, Castanhal e Paragominas. Também serão disponibilizados cursos via Escola SENAI Digital, o que amplia o acesso para pessoas de todo o estado.

Legado e impacto esperado

O Capacita COP30 não é só uma resposta temporária para o evento a ideia é deixar um legado real no Pará. O gerente executivo de Educação Profissional do SENAI, Davis Siqueira, afirmou que essa etapa de 2.140 vagas reforça a preparação da população para os impactos econômicos, sociais e ambientais da COP30, mas também para gerar competências que permaneçam úteis depois do evento.

Em fases anteriores, o programa já havia oferecido 5.500 vagas gratuitas, atendendo a mais de 138 municípios, com cursos presenciais e à distância

