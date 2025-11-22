domingo, novembro 23, 2025
Anaconda | Selton Mello brinca com a cobra gigante em clipe; assista

Astro brasileiro é um cuidador de serpentes no reboot da franquia

Gabriel Avila

Sony Pictures Brasil revelou neste sábado (22) um clipe inédito de Anaconda, filme que marca o reboot da franquia. O trecho traz Carlos Santiago, o personagem de Selton Mello, brincando que a cobra que está tentando atacar Ronald (Paul Rudd) não é perigosa. Infelizmente, o homem atracado com a serpente não acredita, causando um acidente fatal.

Qual é a história do novo Anaconda?

O novo longa envolve um grupo de amigos sofrendo com uma crise de meia-idade. Para sair da mesma, eles resolvem finalmente realizar seu sonho e fazer um reboot do seu filme preferido da juventude: Anaconda. Quando eles chegam na floresta, eles acabam tendo que enfrentar desastres naturais reais, criminosos violentos, e obviamente, cobras gigantes.

Jack Black interpretará um antigo diretor que atualmente está preso em seu trabalho como cinegrafista de casamento, enquanto Paul Rudd interpretará um ator que fez uma temporada em um programa policial, mas vê seus sonhos de Hollywood se distanciando cada vez mais. O novo Anaconda tem estreia marcada para o dia 25 de dezembro.

