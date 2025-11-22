Chelsea vence Burnley, encosta no Arsenal e assume vice-liderança

Pedro Neto e Enzo Fernández marcam, e equipe de Maresca embala a terceira vitória seguida na Premier League
Peter Hall, da Reuters
Gols de Pedro Neto e Enzo Fernández garantiram ao Chelsea a vitória por 2 a 0 sobre o Burnley neste sábado (22), resultado que deixou os Blues a três pontos do líder Arsenal na Premier League.
Apesar de os visitantes encontrarem dificuldades para se encaixar nos minutos iniciais, Neto apareceu na segunda trave para colocar o Chelsea em vantagem aos 37 minutos — uma liderança que o time londrino nunca pareceu perto de perder.
O Burnley tentou reagir no segundo tempo, mas não criou nenhuma oportunidade relevante, enquanto Fernández finalizou com força perto do fim para selar aquela que deve ser uma das vitórias mais tranquilas da equipe de Enzo Maresca na temporada.
O terceiro triunfo consecutivo na liga levou o Chelsea ao segundo lugar, com 23 pontos, atrás apenas do rival londrino Arsenal, que recebe o Tottenham no domingo (23). O Manchester City, com 22 pontos, pode recuperar a vice-liderança caso vença o Newcastle ainda neste sábado.
“Jogo difícil por vários motivos, mas eles não tiveram nenhuma chance”, afirmou Maresca. “No geral, merecemos vencer a partida. Estou muito feliz desde que cheguei ao clube. Quando você perde um jogo, é crise; quando perde dois, é uma crise enorme. Mas sigo curtindo. Estamos em um bom momento”.
Com confrontos de alto nível contra Barcelona e Arsenal na sequência, o Chelsea poupou o meio-campista Moisés Caicedo. Porém, sua ausência deixou o time mais desorganizado no primeiro tempo.
Terreno favorável
Burnley tem sido um palco favorável ao Chelsea, que viajou a Lancashire em busca da sétima vitória consecutiva na Premier League em Turf Moor.
Ainda assim, foram os donos da casa que começaram melhor, mas não conseguiram transformar a pressão em gol.
No primeiro ataque realmente perigoso, o Chelsea abriu o placar. O cruzamento de Jamie Gittens foi preciso, assim como a cabeçada de Neto, que marcou seu quarto gol na competição.
Em uma bela jogada coletiva, Neto quase ampliou ao acertar a trave pouco depois da marca de uma hora de jogo, enquanto o Chelsea buscava o gol que mataria a partida. Do outro lado, porém, o time visitante seguiu sem ser ameaçado.
O argentino Fernández não teve como errar ao marcar o segundo gol, dois minutos antes do fim, após grande insistência do jovem Marc Guiu, que construiu a jogada.
Após um início inconsistente de temporada, o Chelsea começa a engrenar. A equipe venceu cinco dos últimos seis jogos na Premier League e chegou a três triunfos consecutivos sem sofrer gols pela primeira vez desde março de 2022.
A terceira derrota seguida do Burnley — todas contra equipes de Londres — deixa o time em situação delicada, com 10 pontos em 12 partidas.
“Fico satisfeito com a atuação”, disse o técnico Scott Parker. “Não tomamos decisões ruins, permanecemos no jogo, mas não conseguimos transformar a pressão em gol. Precisamos alcançar nossa meta e continuar evoluindo”.
Divulgação/Chelsea