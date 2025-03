André do Prado, aliado de Tarcísio e Valdemar, é reeleito para comandar Alesp com votos do PL ao PT

Deputado se beneficiou de mudança na Constituição estadual, que antes não permitia reeleição no mesmo mandato

O deputado estadual André do Prado (PL) foi reeleito neste sábado (15), com 88 votos de 92, presidente da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) por mais dois anos. Ele venceu sua única concorrente, Paula da Bancada Feminista (PSOL), que teve apenas quatro votos.

A reeleição já era esperada, pois foi costurada em acordo que tem apoio até da federação PT/PCdoB/PV, segunda maior bancada da Casa, com 18 deputados.

O PL de André do Prado conta com 19 representantes. Tradicionalmente, as maiores bancadas ficam com as cadeiras mais importantes da mesa diretora.

Esta é a primeira vez desde 1969 que é permitido para um deputado ser reeleito presidente em um mesmo mandato. A permanência no comando se tornou possível após a aprovação de uma PEC, em outubro do ano passado, que alterou a Constituição paulista, que antes vedava a reeleição.

Antes da votação nominal, Paula da Bancada Feminista defendeu sua candidatura ressaltando que, em 190 anos de história, a Alesp nunca foi presidida por uma mulher.

“Temos atualmente 25 deputadas eleitas, o maior número que já houve. Isso ainda é pouco. Espero que um dia a assembleia tenha sim uma presidenta mulher e, por que não, mulheres ocupando cargos na mesa diretora, inclusive com paridade com os homens dessa casa como medida de reparação”, afirmou.

Paula recebeu votos apenas da bancada do PSOL. Outros deputados de partidos de esquerda, como Lecy Brandão (PCdoB) e Eduardo Suplicy (PT), justificaram seus votos em André do Prado pela orientação dada por suas federações de respeito à proporcionalidade de bancadas. Carlos Giannazi (PSOL) e Marina Helou (Rede) não votaram porque estão licenciados.

Para a 1ª Secretaria, foi eleito Maurici (PT), que assumiu o lugar de Barba (PT). A 2ª Secretaria será de Barros Munhoz (PSDB), que substitui Rogério Nogueira (PSDB).

Aliado do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e discípulo de Valdemar Costa Neto, chefe do PL, André do Prado está no seu quarto mandato consecutivo como deputado estadual.

Como presidente da Alesp, ajudou a pautar e aprovar projetos relevantes para o governo Tarcísio como a privatização da Sabesp, a PEC (proposta de emenda à Constituição) que autoriza reduzir o percentual de recursos da educação para aumentar os da saúde e a criação de escolas cívico-militares.

Questionado sobre as pautas prioritárias para o próximo mandato, o presidente afirmou que o Executivo enviou para análise da Casa o projeto que prevê a privatização do sistema de travessia de balsas do estado de São Paulo.

André do Padro já é apontado por aliados como candidato na disputa ao governo do estado em 2026, como cabeça de chapa ou vice. “Hoje voto no deputado André do Prado para presidência dessa Casa, e, em um futuro não tão distante, para governador do estado de São Paulo”, disse Gil Diniz (PL) ao proferir seu voto.

Em resposta, o presidente afirmou que o colega de partido “se empolgou”. “Ele sempre faz esses comentários, é um grande amigo meu. Me sinto honrado quando um parlamentar dá uma notícia dessa, porém isso não me envaidece em nada. Hoje já temos o governador Tarcísio que deve ser um candidato a reeleição, e o restante dos cargos será discutido no momento oportuno. Seria muita audácia da minha parte já falar em sucessão neste momento.”

André é filiado ao partido de Valdemar desde 1992, quando disputou cargo de vereador pela primeira vez, e é considerado um dos aliados mais fiéis ao dirigente no estado. Desde 2009 ele ocupa cargos de comando do PL paulista.

Em seu primeiro mandato na Alesp, entre 2011 e 2014, foi o único membro do partido na Casa. O PL acabou se tornando a maior legenda do Legislativo após adotar Bolsonaro para as eleições de 2022.

A experiência de André no Executivo inclui um cargo de vice-prefeito em Guararema (de 2001 a 2004) e uma eleição de prefeito, entre 2005 e 2008.

No período, ele foi condenado em primeira instância por improbidade administrativa, ao renovar contratos de publicidade assinados na gestão anterior e considerados irregulares pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado). Contudo, ao recorrer da decisão, conseguiu a anulação da condenação, mantendo-se ficha limpa.

Reprodução: Folha de São Paulo

Imagem: Reprodução Internet