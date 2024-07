Animador da Cartoon Network é preso por pornografia infantil

O departamento de polícia de Burbank prendeu o animador Kyle Carrozza por duas acusações de posse de pornografia infantil. A prisão aconteceu no dia 20 de junho na Califórnia, Estados Unidos, como parte de uma operação que investiga crimes virtuais contra crianças.

Carrozza, 45 anos, é conhecido por ser o criador do desenho Poderosas Magiespadas e também por ter trabalhado em outras criações da Cartoon Network, Disney, PBS Kids e Nickelodeon. Na lista de produções em que ele trabalhou estão Hora de Aventura, Animaniacs, Jovens Titãs em Ação!, Fanboy & Chum Chum, Bob Esponja: Um Herói Fora D’Água, entre outras.

Na Califórnia, a posse de pornografia infantil pode ser classificada como contravenção ou crime, com penas que variam de até um ano na prisão ou três anos na prisão estadual, além de uma multa de 2,5 mil dólares (aproximadamente R$ 13 mil).

De acordo com o site Cartoon Brew, o animador foi acusado de dois crimes sendo um deles a pornografia infantil; com o agravante de ter, de forma consciente, em sua posse pelo menos 12 vídeos, ou 600 imagens de abuso contra menores.

Se for considerado culpado de qualquer uma das duas acusações, ele poderá ser condenado a até um ano de prisão no condado ou até cinco anos de prisão estadual. Além disso, os condenados por este crime passam a ser registrados como criminoso sexual no arquivo da polícia norte-americana.

Fonte: Pleno News/Foto: YouTube Cartoon Network Australia