AO VIVO | ÁGUIA X CAMETÁ | BRASILEIRÃO SÉRIE D | 11.05.24

Na tarde deste sábado (11) Águia de Marabá e Cametá se enfrentam no Estádio Zinho Oliveira, às 17h pela terceira rodada do Grupo A2 da Série D do Brasileiro. Acompanhe ao vivo pelo YouTube da Super Marajoara, pela Rádio Marajoara AM 1130 e em todas as redes sociais do Grupo Marajoara.

Águia de Marabá está sem vencer nas duas primeiras rodadas, o Azulão Marabaense busca sua primeira vitória na Série D para se recuperar na tabela.

Cametá segue na mesma situação que o Águia, o Papão do Norte também busca somar seus primeiros três pontos na competição.

Este será o primeiro confronto entre Águia e Cametá na Série D 2024. A rivalidade histórica entre as duas equipes promete um jogo emocionante e disputado, com cada time buscando a vitória para dar alegria à sua torcida.