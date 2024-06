PF prende receptador de notas falsas nos Correios de Tucumã

A Polícia Federal realizou, em Tucumã, no sudeste do Estado, a prisão em flagrante de um suspeito que estaria recebendo notas falsas pelos Correios. A Coordenação de Segurança Corporativa dos Correios noticiou à Polícia Federal que os objetos em nome do suspeito, destinados a Tucumã, possuiriam fortes suspeitas de conter cédulas falsas em seu interior.

Foi realizado o procedimento de abertura dos envelopes que demonstrou número de séries idênticos entre as notas. O suspeito foi detido e conduzido a Delegacia de Polícia Federal de Redenção/PA.

O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Federal em Redenção/PA, onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante.

Caso confirmada a hipótese criminal de crime de moeda falsa, o suspeito poderá ser condenado a pena de três a doze anos de reclusão, além de multa.

Imagem: Ascom/SRPF/Redenção