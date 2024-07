Mundo sindical perde Raimundo Costa, fundador da Fetrama e do Sindicato dos Trabalhadores em Hoteis do Pará

Faleceu na tarde de ontem, 15, vítima de um câncer, em um hospital particular de Belém, o ex-juiz classista do Trabalho e sindicalista Raimundo Freire da Costa. Ele exercia as funções de presidente da Fetrama, entidade de grau superior; do Sindicato dos Trabalhadores em Hoteis do Estado do Pará e vice-presidente da União Geral dos Trabalhadores no Estado do Pará.

Raimundo Hoteleiro, como era mais conhecido, estava internado há alguns dias, depois que teve sua enfermidade diagnosticada. A família informou que ele se manteve o tempo todo consciente e se comunicando não apenas com os filhos, como também, com amigos e companheiros sindicalistas, aos quais fez várias recomendações do que deveria ser feito.

“Eu lamento muito a perda de Raimundo Costa. Tenho muito a agradecer a ele por tudo o que fez pelos trabalhadores paraenses, pelos sindicalistas paraenses e pela evolução da União Geral dos Trabalhadores no Pará”, disse o sindicalista, ex-deputado, ex-secretário de Estado e dirigente nacional da UGT Brasil, José Francisco, o Zé Francisco, visivelmente abatido com a morte repentina do colega e amigo de longas datas.

Ricardo Patah, presidente nacional da UGT, disse lamentar a perda irreparável de Raimundo Costa e que está em oração para que os familiares do falecido possam ser reconfortados.

O presidente estadual da UGT Pará, Ivan Pereira, divulgou nota de pesar lamentando a perda de Raimundo Costa, um personagem ímpar na história do sindicalismo paraense, que jamais se queixou de dor ou de qualquer sintoma de doença e permaneceu atuando na carreira sindical até o último momento.

Carlos Santos, ex-governador do Estado do Pará e presidente do Grupo Marajoara de Comunicação, disse lamentar a perda de Raimundo Hoteleiro e que o setor, hoje, está mais triste, com uma lacuna cheia de legados que devem ser seguidos. Santos também disse se unir aos familiares de Raimundo Costa e aos seus companheiros sindicalistas neste momento de luto e profundo pesar.

