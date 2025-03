Ao vivo | Paysandu x Capitão Poço | Parazão | 28.03.25

Logo mais, às 21h, o Paysandu enfrenta o Capitão Poço no Estádio Mangueirão, em Belém, em um confronto decisivo pelas quartas de final do Campeonato Paraense, disputado em partida única. Acompanhe ao vivo na Super Marajoara e Portal A Província do Pará.

O time que vencer ao final dos 90 minutos garantirá a vaga na semifinal. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis. O vencedor deste confronto enfrentará na próxima fase o Bragantino-PA ou o Águia de Marabá.

O Paysandu chega às quartas de final do Parazão embalado pela segunda colocação na primeira fase e por uma sequência invicta de nove jogos (sete sob o comando do novo treinador). O time bicolor vive um ótimo momento, com três vitórias consecutivas em casa, sendo a última delas a garantia da vaga para a quarta final seguida do clube na Copa Verde.

O Capitão Poço enfrentou uma situação delicada antes das quartas de final, chegando a perder 27 pontos nos tribunais e correndo sério risco de rebaixamento. No entanto, o clube aproveitou o período de suspensão do estadual para se preparar e chega a esta fase animado por uma sequência de sete jogos invicto.

