A noite desta quarta-feira (10) será marcada por um dos maiores clássicos do futebol brasileiro: Re-Pa! As equipes se enfrentam no Estádio do Mangueirão, em Belém, a partir das 20h, pela partida de volta da semifinal da Copa Verde. Este é o penúltimo confronto consecutivo entre os rivais. Acompanhe ao vivo pelo YouTube da Super Marajoara, pela Rádio Marajoara AM 1130 e em todas as redes sociais do Grupo Marajoara.

A rivalidade ferrenha entre Paysandu e Clube do Remo se intensifica nesta semana com a realização de três Re-Pas em um curto intervalo de tempo. O próximo capítulo da saga será escrito neste domingo (14), na grande final do Campeonato Paraense.

Sobre o confronto de hoje

Em caso de empate no clássico Re-Pa da noite desta quarta-feira, a decisão da vaga na final da Copa Verde será nos pênaltis. A equipe que sair vitoriosa da disputa acirrada enfrentará o vencedor do confronto entre Vila Nova e Cuiabá na grande final do torneio.

Clube do Remo

Após duas derrotas consecutivas, o Clube do Remo enfrenta um desafio monumental: reconquistar a confiança da torcida. A insatisfação com o desempenho recente da equipe é evidente, e o fantasma da última conquista da Copa Verde, há três longos anos, paira sobre o Baenão.

Paysandu Sport Club

Embalado pela vitória no jogo de ida do Parazão, o Paysandu entra em campo com a certeza de que pode alcançar grandes feitos. Uma nova conquista diante do rival significaria a terceira final consecutiva do Papão no Campeonato, consolidando-o ainda mais como o maior campeão, com três títulos erguidos.

Foto: Dilvugação

Por: Marina Moreira