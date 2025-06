Aos 17 anos, paraense Zito faz história e conquista bicampeonato mundial de Jiu-Jitsu nos EUA

O talento paraense brilhou mais uma vez nos tatames internacionais. Ricardo Filho, o “Zito”, de apenas 17 anos, se consagrou bicampeão mundial juvenil super-pesado de Jiu-Jitsu na faixa azul durante o Mundial da IBJJF, realizado em Long Beach, na Califórnia (EUA). A conquista histórica coloca Zito como o primeiro paraense a alcançar o bicampeonato juvenil na competição, uma das mais prestigiadas do mundo na modalidade.

O feito foi possível com o apoio do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), que viabilizou a participação do atleta no torneio. “Estou muito feliz com o bicampeonato mundial, fruto de muito trabalho, preparação e foco. Agradeço de coração à Seel e ao Governo do Estado”, disse o jovem campeão, emocionado.

Apesar da pouca idade, o currículo de Zito impressiona: é tetracampeão brasileiro, campeão pan-americano, tetracampeão sul-americano, bicampeão Pan Kids (EUA), entre outros títulos nacionais e internacionais.

O secretário da Seel, Cássio Andrade, comemorou o resultado: “É a prova da força do esporte paraense nas maiores competições do mundo. O Governo do Estado valoriza e investe nos nossos atletas.”

A mãe de Zito, Munnyck Gomes, também esteve presente no evento e reforçou a importância do suporte institucional: “É uma emoção imensa ver meu filho conquistar o mundo. O apoio do Governo e da Seel foi fundamental.”

Imagem: Agência Pará