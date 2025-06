Casal morre em trágico acidente de moto na rodovia dos Trabalhadores, em Belém

Um grave acidente de trânsito tirou a vida de duas pessoas na tarde desta sexta-feira (6), na rodovia Desembargador Paulo Frota conhecida como rodovia dos Trabalhadores no bairro de Val-de-Cans, em Belém. As vítimas foram identificadas como o personal trainer Rodrigo e sua companheira, Renata Helen Chaves Gomes.

O acidente aconteceu por volta das 17h30, no trecho entre as avenidas Júlio César e Centenário. Chovia forte no momento da colisão. Segundo os primeiros levantamentos da Polícia Científica do Pará, a moto em que o casal estava pode ter sido atingida por outro veículo, fazendo com que ambos fossem arremessados ao chão. Eles morreram ainda no local.

O perito José Cordeiro, da Polícia Científica, explicou que os dois usavam capacete no momento do acidente. Renata teve fraturas nos punhos e há suspeita de lesão cervical. Rodrigo sofreu uma lesão profunda no queixo. Ainda não há indícios de derrapagem ou colisão com postes, o que reforça a hipótese de que o acidente envolveu outro veículo.

Imagens de câmeras de segurança de um condomínio próximo serão analisadas para ajudar na investigação, que ficará a cargo da Polícia Civil, por meio da Seccional da Sacramenta.

O casal fazia parte do grupo de motociclistas “Sem Limit”. Amigos das vítimas estiveram no local e acompanharam, emocionados, os trabalhos da perícia. O Samu confirmou os óbitos, e os corpos foram removidos pela Polícia Científica.

Imagem: Reprodução Tv Liberal