Após boatos de separação, Davi confirma que continua com Mani

Neste sábado (20/4), no programa “É de Casa”, o campeão do BBB24, Davi Brito colocou fim nos rumores de que ele estaria separado de Mani Reggo. O baiano disse que continua firme com a namorada e que já se encontrou com ela.

“Parem de ficar falando que eu não tô com minha nega. É minha nega.(…) Venha pegar seu calabreso. Estão querendo que eu fique solteiro. (…) Rapaz tá um bafafá formado. Parem de queimar meu filme. Tá tudo certo, tá tudo em ordem”, disse o baiano referindo-se à live de ontem.

Davi confirma que já se encontrou com Mani. “Já me encontrei com ela já. Dei um beijo nela e já ficamos tudo certinho. Só que aí a galera quer falar, né?” Por fim o campeão do BBB24 disse que anda muito ocupado. “Toda hora uma agenda pra comprir. Muito ocupado, não tô tendo tempo nem de dormir direito”.

Fonte:Portal Léo Dias Foto: Reprodução