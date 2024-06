Árvore cai devido ao forte temporal e bloqueia a Estrada da Ceasa

Um forte temporal que caiu sobre a capital paraense provocou inúmeros transtornos, como sempre acontece. Trânsito congestionado, ruas alagadas e quedas de árvores. Foi o que aconteceu na Estrada da Ceasa, no bairro do Curió-Utinga, onde uma árvore veio abaixo, impedindo a entrada e saída no complexo de abastecimento.

O incidente se registrou por volta das 16h30. Não demorou muito, o trânsito ficou engarrafado nos dois sentidos da via. Quem estava na Ceasa não conseguia voltar a Belém e, quem queria chegar à central, tinha duas opções: ou dar meia volta ou esperar.

O Corpo de Bombeiros Militar, a Defesa Civil e a Semas foram acionados. Voluntários também agiram rápido e já no começo da noite desta segunda-feira, 03, as coisas começavam a se normalizar, quando a via foi desobstruída.

Na área há troncos de árvores por toda parte, que devem ser retirados somente pela manhã. A recomendação é que os motoristas tomem muito cuidado e diminuam a velocidade para evitar acidentes.

Imagem: Reprodução/Redes Sociais