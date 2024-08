Após sofrer críticas, Pablo Marçal afirma que não apoiou Moraes

O candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB), rebateu as críticas recebidas pelo vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) e pelo pastor Silas Malafaia após uma declaração sua ser interpretada como aceno ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O empresário disse que as denúncias do jornal Folha de S.Paulo conta Moraes poderiam ser uma estratégia para que Lula conseguisse trocar um indicado do ex-presidente Michel Temer (MDB) ao STF, colocando um novo nome, de sua confiança.

– Não apoiei Moraes. Eu estive na posse quando fui candidato à Presidência. Eu, Bolsonaro, Lula, Sarney, Dilma e os presidenciáveis, mais 24 governadores. E que tudo o que está sendo apurado gere responsabilização – disse Marçal à coluna de Paulo Cappelli, de Metrópoles, nesta segunda-feira (19).

Carlos Bolsonaro disse que o empresário estava “passando pano” para o magistrado.

– É sério que o mais novo direitista está parecendo dar aquela passada de pano pro ministro depois de tudo que esse senhor fez e continua fazendo, mesmo agora diante de fatos expostos? Pegaram esse código?

Silas Malafaia não gostou da declaração de Marçal e o criticou em suas redes sociais.

– Pablo Marçal, deixa de conversa fiada. Que conversa é essa de colocar em dúvida as denúncias gravíssimas da Folha de S.Paulo sobre o ditador da toga Alexandre de Moraes. É amiguinho dele? Você nunca me enganou e não vai ser agora!

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/YouTube TV CPP