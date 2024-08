Ciclista olímpica da Venezuela é encontrada morta em casa

A ciclista venezuelana Daniela Larreal Chirinos, de 50 anos, foi encontrada morta no apartamento onde vivia, na cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos. De acordo com autoridades norte-americanas, ela morreu por asfixia após se engasgar com comida.

O corpo de Daniela foi encontrado na última sexta-feira (16), e a polícia diz que óbito se deu em 11 de agosto. O relatório da autópsia informa que havia restos de comida sólida encontrados em sua traqueia.

Agentes foram à casa da ciclista após ela ter ficado a semana inteira sem aparecer no trabalho, em um hotel de Las Vegas.

Daniela Chirinos representou a Venezuela em cinco edições dos Jogos Olímpicos: Barcelona (1992), Atlanta (1996), Sydney (2000), Atenas (2004) e Londres (2012). Ela não chegou a conquistar medalhas.

No entanto, em outras competições internacionais, ela era um nome forte, tendo conquistado três ouros e uma prata nos Jogos Centro-Americanos e do Caribe de 2002 em San Salvador, El Salvador.

A venezuelana decidiu mudar-se para os Estados Unidos após ser ameaçada de morte por se opor veementemente ao regime do ditador Nicolás Maduro.

Fonte: Pleno News/ Fotos: EFE/Mário Castillo // EFE/Martin Alipaz