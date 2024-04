Arena Guilherme Paraense recebe clássico Re-Pa de Futsal valendo pelo torneio ‘Bené Aguiar’

O clássico Re-Pa de futsal agita torcedores do Leão e do Papão amanhã, quinta-feira, 18, no ginásio da Arena Guilherme Paraense [Mangueirinho], às 20h30. O jogo faz parte da quinta rodada do torneio Bené Aguiar, promovido pela Federação de Futsal do Estado do Pará – Fefuspa.

O ginásio ‘Mangueirinho’ pela primeira vez é disponibilizado pela Seel para receber o duelo entre os rivais em partida de futsal. Por conta da sua capacidade, o local deve receber um excelente público.

O presidente da Fefuspa, Davi Leal, agindo em parceria com a secretaria de esporte, definiu venda de ingressos antecipados pelo site: www.fastpix.fun, com preço de R$20. Meia entrada R$10. Estacionamento R$10.

Ingressos de gratuidade podem ser obtidos na sede da Fefuspa – Estrada da Ceasa, 403, nesta quinta-feira (18) no horário das 9 às 17h.

DIFERENÇA

O Clube do Remo é segundo colocado na tabela de classificação com sete pontos. O Paysandu é o quarto com 4 pontos. O vencedor se aproxima do líder Esmac.

Na rodada anterior o Leão goleou o Independente por 5 a 1, já o Papão não deixou por menos e aplicou 5 a 2 no Grão-Pará. (Colaborou Braz Chucre/Ronabar)

Imagens: Fefuspa