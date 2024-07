Adepará apreende 462 quilos de queijo clandestino em Ipixuna do Pará

Fiscais da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) apreenderam 462 quilos de queijo do tipo muçarela clandestino, em Ipixuna do Pará, na Região de Integração do Rio Capim.

A mercadoria estava sendo transportada na carroceria de uma camionete que foi parada na barreira da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na rodovia BR-010. Durante fiscalização de rotina, os agentes pediram para verificar a carroceria, que estava com excesso de peso, e encontraram 110 tabletes de queijo muçarela.

Na abordagem, os agentes perceberam que se tratava de produto de origem animal clandestino, sem selo do serviço de inspeção, sendo transportado sem refrigeração adequada e acionaram a Gerência de Trânsito de Agropecuário (Gtagro) da Adepará, que conduziu a apreensão juntamente com a equipe da Agência de Defesa de Ipixuna do Pará.

De acordo com a fiscal agropecuária Glenda Caires, que atua naquela região, o queijo teria sido produzido em uma queijaria de Rondon do Pará e seria comercializado em um supermercado de Mãe do Rio. “Por se tratar de um produto sem inspeção do Serviço Veterinário Oficial, ele não pode ser comercializado pois desobedeceu as normas de higiene sanitárias e as boas práticas de fabricação, colocando em risco a saúde do consumidor”, explicou.

O condutor, que também era o proprietário da carga, foi autuado, multado e depois liberado. Mas os fiscais lavraram o auto de infração, o termo de apreensão e o termo de inutilização do produto. Todo o queijo muçarela foi destruído no aterro sanitário de Ipixuna do Pará.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação