Turismo paraense cresce em 2023 e fecha o ano arrecadando R$ 750 mi para o estado

O Pará está na boca do povo, seja nas letras de música ou como destino turístico! O fato é que o turista está descobrindo, cada vez mais, as belezas e os encantos desse estado rico e diverso que fica em plena região Amazônica. Graças a isso, em 2023, o local fechou o ano com um incremento de R$ 750 milhões em receita vindas do turismo. O número representa uma alta de 13%, na comparação com 2022.

O território paraense foi escolhido por mais de um milhão de turistas nacionais e internacionais. Segundo o levantamento, 990 mil pessoas que visitaram o estado nortista estavam no Brasil, o que representa 10% a mais que em 2022. A maioria desses turistas são vindos do Amapá, Amazonas, São Paulo, Goiás, Tocantins, Maranhão, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Ceará.

O local também atraiu estrangeiros, foram 54 mil visitantes internacionais, um aumento de 40% comparado ao período anterior. No total, o volume de visitantes em 2023 representa um crescimento de 11% na presença de turistas, em relação a 2022. “O Pará já atrai pelas exuberantes belezas naturais, a diversidade cultural e pela rica gastronomia, que traz a essência da Amazônia. Não tenho dúvidas que nesses dois anos, com a realização da COP 30, o estado atrairá ainda mais turistas”, ressaltou o ministro.

Entre as cidades mais visitadas está a capital Belém; Soure e Salvaterra, na Ilha do Marajó; Salinópolis, Santarém e Alter do Chão, que atraem pelas belas praias de água doce.

Além de movimentar a economia, o crescimento do turismo na região também impactou o mercado de trabalho. De acordo com o Governo do Estado, em 2023, o setor turístico foi responsável pela criação de cerca de 60 mil novos empregos.

INVESTIMENTOS – Os municípios do Pará contarão com R$ 40,5 milhões para realização de obras de infraestrutura. A ação faz parte de um contrato assinado entre o Ministério do Turismo e o Governo estadual, visando aprimorar os equipamentos turísticos de nove municípios paraenses.

Por meio do Novo PAC, o Pará também terá R$ 38,7 bilhões para executar um plano de investimentos para a região. Os recursos serão destinados a melhoria da infraestrutura de áreas como transportes, saúde, educação, urbanismo, saneamento, energia e habitação, áreas que impactarão diretamente a atividade turística paraense.

COP 30 – Esse cenário de investimento e incremento turístico será reforçado com as ações para a preparação da COP30, importante evento internacional sobre o clima que será realizado em 2025, em Belém (PA). A Cúpula do Clima, vai atrair representantes de todo o mundo à capital paraense e ao Brasil, destacando o estado nortista para todo o mundo.



Por Fábio Marques

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo

Fonte: GOV.BR/Foto: Bruna Brandão