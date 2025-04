Artran recebe mais cinco ônibus elétricos para o BRT Metropolitano

Chegaram na última quinta-feira, 17, mais cinco ônibus elétricos para a frota do Sistema BRT Metropolitano, ampliando os investimentos do Governo do Pará na melhoria da mobilidade urbana. Com a nova remessa, já são 15 veículos que aguardam, no pátio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seinfra), em Belém, o início da operação, prevista para o segundo semestre deste ano.

O diretor-geral da Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos de Transporte (Artran), Eduardo Ribeiro, destaca que mais veículos devem chegar na próxima semana. “Com a entrega dos cinco ônibus hoje, e de outros cinco elétricos que serão entregues na próxima terça-feira, teremos 20 deles já em Belém, prontos para entrar em fase de testes. A expectativa é que, até o fim de maio, os 40 veículos elétricos adquiridos pelo Estado estejam entregues”, informou o gestor.

Sustentabilidade – Os ônibus elétricos representam uma nova etapa na transformação da mobilidade urbana da Região Metropolitana de Belém, que contará com um sistema sustentável, silencioso e eficiente. Os ônibus são 100% elétricos, movidos a bateria, com emissão zero de poluentes e baixo nível de ruído — tecnologia que alia inovação à responsabilidade ambiental.

“Receber esses ônibus é um momento histórico, um verdadeiro marco tecnológico e ambiental para o nosso Estado. Estamos diante do futuro do transporte público. Daqui a dez anos, vamos olhar para trás e reconhecer este como o ponto de virada — quando iniciamos uma nova fase na mobilidade urbana, com mais respeito ao meio ambiente, à cidade e à forma como nos relacionamos com o transporte coletivo”, frisou Cláudio Conde, diretor de Regulação e Planejamento da Artran.

A iniciativa integra o compromisso do governo do Estado com a modernização do transporte público e a redução dos impactos ambientais. Além da aquisição dos 40 ônibus elétricos, o projeto do BRT Metropolitano prevê a construção de corredores exclusivos, terminais de integração e estações de embarque, garantindo mais conforto, acessibilidade e agilidade no deslocamento da população.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias