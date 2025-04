Paysandu empata com Operário e mantém jejum de vitórias na Série B

Na quarta rodada da Série B, Paysandu e Operário-PR empataram em 0 a 0, mantendo o time paraense na zona de rebaixamento e ainda sem vencer na competição.

Mesmo jogando fora de casa, o Paysandu empatou com o Operário-PR por 0 a 0 em Ponta Grossa, neste sábado (19), pela quarta rodada da Série B. Embora um ponto conquistado fora seja valioso, o Lobo ainda busca sua primeira vitória na competição.

Após o empate, o Paysandu permanece na zona de rebaixamento (18º lugar) com apenas um ponto. O Operário-PR, por sua vez, alcança os 4 pontos e sobe para a 13ª posição. O Papão completa cinco jogos na temporada sem vencer e quatro sem marcar gols.

Sob pressão, o técnico Luizinho Lopes promoveu cinco mudanças na escalação titular do Paysandu para o jogo contra o Operário. Apenas a saída de Rossi foi motivada por lesão, enquanto Edilson, PK, André Lima e Nicolas deram lugar por opção técnica a Bryan Borges, Reverson, Dudu Vieira e Eliel.

O jogo

O Paysandu iniciou a partida com uma marcação recuada, posicionada no meio de campo. A pressão sobre o adversário se intensificava apenas quando a bola se aproximava da defesa, buscando o roubo. Em contrapartida, o Operário tentava avançar com lançamentos diretos.

Nos minutos finais, o Paysandu sofreu pressão com diversas bolas alçadas em sua área, mas a defesa se mostrou sólida e afastou o perigo. Por outro lado, o ataque exibiu sinais de cansaço, inclusive os jogadores que entraram no segundo tempo. Placar final: 0 a 0.

Fotos: Ascom Paysandu