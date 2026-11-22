Furacão se mantém na quinta colocação e ainda sonha com vaga direta na fase de grupos da competição continental; time paraense, que sofreu para chegar até Curitiba, vai jogar a Série B em 2027

Leonardo Martins, da CNN Brasil

O Athletico-PR venceu o Remo por 4 a 2 na Arena da Baixada, e segue cada vez mais perto de conquistar uma vaga na próxima fase da Libertadores. O duelo deste domingo era válido pela 36ª rodada do Brasileirão.

Com o resultado positivo diante de sua torcida, o Furacão chega a 57 pontos e se mantém na quinta posição. A equipe paranaense segue na zona de classificação para as fases preliminares da Libertadores, mas ainda sonha com uma vaga direta na fase de grupos.

A vitória também coloca um ponto final na pior sequência da equipe comandada por Odair Hellmann no Brasileirão. O rubro-negro paranaense não vencia há cinco rodadas.Play Video

Melhores momentos: Athletico-PR 4 x 2 Remo (Brasileirão)

Rebaixamento e tensão em viagem

Já o Remo amarga sua 18ª derrota na competição e está rebaixado para a Série B de 2027. Em 19º lugar com 32 pontos, o time paraense só conseguiria chegar aos 38 pontos nas duas últimas rodadas, pontuação insuficiente para sair do Z4.

O Remo tentou adiar o confronto após o susto sofrido no último sábado (21), quando viajava para Curitiba. A aeronave precisou retornar para Belém após apresentar problema técnico. Com isso, a delegação só chegou à capital paraense horas antes do jogo.

Como foi o jogo

A etapa inicial foi de domínio total dos donos da casa. O primeiro gol do Athletico saiu logo aos oito com Mendoza. Após cruzamento de Jadson pela direita, o colombiano aproveitou o desvio em Zé Ivaldo para estufar as redes do time paraense.

Aos 31, o Furacão ampliou o marcador com Vargas. Mendoza avançou com a bola pela esquerda, cruzou para a área e o camisa 18 aproveitou bobeada de Zé Welison para mandar a bola para o gol.

Precisando da vitória a todo custo, o Remo foi com tudo para cima do adversário e chegou a diminuir o marcador aos 15 da segunda etapa com David Braga, que acertou um chute de fora da área.

O gol animou o Leão, mas quem voltou a balançar as redes novamente foi o Athletico-PR. Em rápido contra-ataque, Leozinho ficou de frente para o goleiro e chutou rasteiro para marcar o terceiro da equipe.

Com a vantagem construída, o Furacão retomou a tranquilidade na partida e ainda chegou ao quarto gol com Jorge Rivaldo, aos 38 minutos, após rápida jogada pela direita.

O Remo ainda fez o segundo em cabeçada de Galeano, aos 45, mas já era tarde. Vitória do Furacão e rebaixamento decretado do time paraense.

Próxima rodada

No próximo domingo (29), às 18h30, o Athletico-PR visita o Mirassol no Maião. O Remo, por sua vez, entra em campo três dias antes, na quinta-feira (26), às 20h, contra o São Paulo no Morumbis.

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