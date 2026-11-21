Distribuição das doses começará na próxima segunda-feira (23); estado é o mais afetado com a doença, concentrando cerca de 37% do total dos registros no país

Yasmin Silvestre, colaboração para a CNN Brasil, São Paulo

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo recebeu, nesta quarta-feira (18), uma nova remessa de mil doses de vacina contra a Mpox, disponibilizadas pelo Ministério da Saúde.

Os envios ocorrem em meio ao aumento da doença. O território paulista é o mais afetado, com 433 casos, cerca de 37% do total do país, que soma 1.170 registros confirmados e 49 prováveis.

Segundo o Governo, a distribuição das doses começará na próxima segunda-feira (23), com o envio dos imunizantes aos Grupos de Vigilância Epidemiológica, que farão o encaminhamento aos municípios conforme a necessidade de cada região.

A vacinação contra a mpox é uma estratégia importante para proteger as pessoas com maior risco de exposição ao vírus ou de desenvolver complicações da doença. Por isso, é fundamental que as doses sejam direcionadas de acordo com os critérios estabelecidos e com a avaliação epidemiológica de cada região.José Santana, diretor de Imunização da SES-SP

Em todo o Brasil, foram compradas 25 mil doses de vacina. As novas doses reforçarão o estoque nacional, que já abasteceu nove unidades da Federação com 3.650 doses, entre elas Rio de Janeiro, Ceará e Distrito Federal.

Leia também: Nova variante da Mpox que circula pelo Brasil já causou surto na África | CNN Brasil

Quem pode se vacinar?

A vacinação é recomendada para:

Pessoas vivendo com HIV/aids (PVHA), a partir dos 18 anos, com contagem de linfócitos T-CD4 inferior a 100 células/mm³;

Pessoas com contagem de CD4 inferior a 200 células/mm³;

Usuários de profilaxia pré-exposição ao HIV (PrEP);

Profissionais de laboratório que manipulam amostras de mpox;

Pessoas vivendo com HIV/aids, independentemente da contagem de CD4.

Também podem ser vacinadas pessoas que tiveram contato de médio ou alto risco com casos suspeitos ou confirmados da doença, mediante avaliação dos serviços de saúde.

As pessoas que integram os grupos prioritários devem procurar sua unidade de saúde de referência para receber orientações sobre os critérios de elegibilidade e o encaminhamento para a vacinação, conforme a organização da rede municipal.

O que é a Mpox?

De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), a mpox (anteriormente conhecida como varíola dos macacos) é uma doença infecciosa causada pelo vírus mpox, do gênero Orthopoxvirus.

Existem dois grandes grupos genéticos do vírus, chamados clados I e II, subdivididos em 1a e 1b, e 2a e 2b. O surto global registrado entre 2022 e 2023 foi provocado pelo clado 2b. No Brasil foram identificados tanto 1b, quanto 2b.

Transmissão

A transmissão ocorre principalmente pelo contato próximo com pessoas infectadas, especialmente por meio do contato direto com lesões na pele e mucosas. Também pode acontecer pelo compartilhamento de objetos contaminados, como roupas e lençóis.

Entre os sintomas mais comuns estão erupções cutâneas, lesões nas mucosas, febre, dor de cabeça, dores musculares, dores nas costas, cansaço e inchaço dos linfonodos. Segundo a OMS, os sintomas geralmente duram de duas a quatro semanas. Embora a maioria das pessoas se recupere, alguns pacientes podem desenvolver complicações.

Prevenção

Higienizar as mãos frequentemente com água e sabão ou álcool em gel; Não compartilhar roupas de cama, toalhas, talheres, copos, objetos pessoais ou brinquedos sexuais; Evitar contato íntimo ou sexual com pessoas que apresentem lesões na pele;

Em caso de suspeita ou confirmação da doença, manter o isolamento e evitar contato próximo com outras pessoas, conforme orientação dos serviços de saúde.

Morsa Images/GettyImages