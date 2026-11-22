Nos últimos quatro anos, holândes levou a melhor no percurso em três corridas; Norris e Piastri fecharam pódio, enquanto Russell bateu nas barreiras a três voltas do fim

O holandês Max Verstappen venceu o grand prix de Las Vegas na madrugada deste domingo (22). Segundo colocado no ranking da Fórmula 1 de 2026, o piloto da Red Bull garantiu sua 75ª vitória da carreira, a quarta neste ano. Nos últimos quatro anos, o holandês levou a melhor na “Cidade do Pecado” em três campanhas.

Enquanto isso, seu rival da Mercedes, George Russell, bateu nas barreiras a três voltas do final e terminou em nono lugar.

Em sequência, fecharam o pódio os corredores da McLaren Lando Norris e Oscar Piastri. A liderança oscilou entre os pilotos sob os holofotes e os principais competidores correram lado a lado ao longo das 50 voltas.

Os brasileiros Gabriel Bortoleto, da Audi; e Rafael Câmara, da Haas; fecharam a corrida na 12ª e 16ª colocações, respectivamente.

Os companheiros de equipe da Ferrari, Lewis Hamilton e Charles Leclerc, colidiram e ambos receberam penalidades de 10 segundos por incidentes separados.

F1 2026

A Mercedes já conquistou os dois títulos, com o italiano Kimi Antonelli, de 20 anos, tornando-se o mais jovem campeão mundial de Fórmula 1 da história, enquanto Verstappen e Russell lutam para terminar a temporada como vice-campeões gerais.

Fonte e imagem: CNN Brasil