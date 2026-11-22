A Prefeitura de Belém realiza, de 23 a 27 de novembro, a Semana da Mulher Empreendedora, iniciativa que busca fortalecer o protagonismo feminino na economia, incentivar a autonomia financeira e ampliar as oportunidades para mulheres que já empreendem ou desejam iniciar o próprio negócio. A programação principal será concentrada no Solar da Beira, no Complexo do Ver-o-Peso, com oficinas, palestras, rodas de conversa, apresentações culturais e oferta de serviços gratuitos.

A iniciativa é coordenada pelas secretarias municipais de Desenvolvimento Econômico (Sedcon) e de Articulação e Projetos Estratégicos (Seapre), em parceria com o Sebrae e outros órgãos municipais. A programação acontece em alusão ao Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, que foi celebrado no último dia 19.

Durante cinco dias, a programação vai abordar temas como formalização de negócios, educação financeira, marketing digital, acesso ao crédito, estratégias de precificação, turismo, gastronomia e economia criativa. A proposta é oferecer ferramentas para fortalecer os empreendimentos liderados por mulheres, ampliar o acesso ao mercado e incentivar a geração de emprego e renda.

A programação é voltada para mulheres empreendedoras, trabalhadoras autônomas, microempreendedoras individuais (MEIs), artesãs, comerciantes, produtoras da gastronomia regional, profissionais dos segmentos de moda, beleza e turismo, além de mulheres interessadas em abrir o próprio negócio.

PROGRAMAÇÃO

23 DE NOVEMBRO – SEGUNDA-FEIRA

A abertura da programação principal será realizada pela Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém (Codem), com atividades pela manhã e à tarde.

8h30: Credenciamento;

9h: Abertura institucional;

9h10: Apresentação cultural com o grupo Carimbó Selvagem;

9h30: Roda de conversa com Ana Luna Lopes, Yamila Alves e Joana Martins, com o tema “Conciliar para Crescer: Os Desafios de Ser Mulher, Empreendedora e Protagonista da Própria História”;

10h30: Palestra “Conexões que dão lucro: como transformar relações em crescimento”, com Natasha Massoud Uchôa;

11h30: Lançamento do cadastro de chefs no site Belém Gastronomia, iniciativa que busca ampliar o mapeamento, a visibilidade e as oportunidades de mercado para profissionais da gastronomia da capital. O momento contará com a participação da presidente da Codem, Mariel Melo;

12h: Degustação com a chef Daniela Martins, do restaurante Lá em Casa Balcão.

No período da tarde, das 14h às 18h, será realizada a Oficina de Empreendedorismo Feminino, promovida pela Sedcon em parceria com o Sebrae, com condução de Marta Silvana dos Reis.

24 DE NOVEMBRO – TERÇA-FEIRA

A programação da terça-feira terá atividades voltadas ao empreendedorismo inclusivo, à acessibilidade e à capacitação profissional.

8h30: Credenciamento;

9h: Apresentação cultural;

10h: Lançamento do programa “Cuidar e Empreender”;

11h: Roda de conversa sobre empreendedorismo inclusivo, com Nicolau Beltrão, chefe da Assessoria de Participação Social e Diversidade do Ministério do Empreendedorismo, e Flávia Marçal, coordenadora estadual de Políticas para o Autismo.

Também serão disponibilizados serviços de inclusão e acessibilidade:

Das 8h às 16h: Cadastro para emissão da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA) digital;

Às 9h: Apresentação do Meu Guia TEA, ferramenta gratuita que permite às famílias gerar um documento em PDF com informações importantes sobre a pessoa com autismo, facilitando a comunicação com escolas, terapeutas, cuidadores e profissionais de saúde;

Das 14h às 18h: Palestra sobre marketing digital e dicas de Marketplace, com Vanderson Patrick Araújo.

25 DE NOVEMBRO – QUARTA-FEIRA

Na quarta-feira, as atividades serão coordenadas pela Secretaria Municipal da Mulher (Semu), em parceria com o Sebrae, com ações voltadas à qualificação, ao autocuidado e ao fortalecimento da autonomia feminina.

8h30: Credenciamento;

9h: Apresentação da banda da Guarda Municipal;

Das 9h às 12h: Serviços de auriculoterapia e estética facial, realizados por alunos da Faculdade Fibra;

9h30: Oficina temática de velas aromáticas, com Lyssandra Baldez;

10h30: Oficina da Força Feminina, com a Guarda Municipal;

11h30: Posse do Conselho Municipal de Mulheres;

Das 14h às 18h: Palestra de capacitação sobre Google Perfil da Empresa e marketing digital, com Vanderson Patrick Araújo.

26 DE NOVEMBRO – QUINTA-FEIRA

A quinta-feira terá atividades promovidas pela Secretaria Municipal de Turismo (Setur), Sebrae e Codem, com foco no empreendedorismo, na formalização de negócios e nas oportunidades do setor turístico.

8h30: Credenciamento;

Das 9h às 12h: Roda de conversa sobre empreendedorismo e turismo, com abordagem sobre legalização de empresas e educação financeira para pequenos negócios. Participam a secretária municipal de Turismo, Cilene Sabino; representantes do Conselho Regional de Contabilidade do Pará, entre eles a conselheira Rita de Cássia Sena Fontoura, coordenadora estadual da Mulher Contadora; e Thiago Pacheco, gerente de Recursos Tecnológicos da Junta Comercial do Estado;

11h: Palestra sobre incentivo ao crédito, com Bárbara Albertina Abreu Santos, gerente do banco Bradesco;

12h: Visita guiada para almoço no Boteco da Luna, no Mercado de Carne;

Das 14h às 18h: Palestra sobre empreendedorismo e formalização, com Marta Silvana dos Reis.

27 DE NOVEMBRO – SEXTA-FEIRA

O último dia da programação será dedicado a estratégias de gestão financeira, planejamento e fortalecimento de negócios liderados por mulheres.

8h30: Credenciamento;

Das 9h às 12h: Oficina “Faça sua estratégia de precificação”, com Elton Adenauer;

Das 14h às 18h: Oficina “Crédito Consciente”, com Lucilene Cardias Alves de Almeida;

Das 16h às 18h: Roda de conversa “Empreender é ter coragem. Permanecer é o verdadeiro desafio”, mediada pela secretária Eliane Feline. Participam Marcela Fuji, criadora da metodologia Efeito Furacão; Val Valadares, estilista paraense de moda autoral; Maria Domingas, diretora do Sebrae; Lorena Alves do Vale, proprietária de joalheria e cofundadora da marca paraense Le Joie; e Nay Faro, relações-públicas e consultora de imagem e estilo;

18h: Entrega de certificados;

19h: Apresentação cultural da cantora Carol Ferreira e encerramento oficial da programação.

EMPREENDEDORISMO E FORMALIZAÇÃO

A Sala do Empreendedor funcionará das 8h30 às 16h, com atendimento voltado à orientação, formalização e regularização de Microempreendedores Individuais (MEIs).

ORIENTAÇÃO E ATENDIMENTO ÀS MULHERES

A Secretaria Municipal da Mulher (Semu) também estará presente durante os cinco dias de programação, das 8h30 às 16h, com um balcão de informações para orientar o público sobre os serviços de atendimento às mulheres e os canais de comunicação da secretaria.

INCLUSÃO E EMPREGABILIDADE

A Secretaria Municipal de Inclusão e Acessibilidade (Semiac) disponibilizará, das 9h às 17h, serviços de cadastro da Identificação da Pessoa com Deficiência (IDPcD) e atendimento do programa Emprega Inclusão, iniciativa municipal voltada à promoção da empregabilidade e à inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho.

Para o cadastro no Emprega Inclusão, são necessários:

Documento oficial com foto da pessoa com deficiência;

Comprovante de residência em Belém;

Foto 3×4;

Laudo médico com CID e descrição da deficiência.

INSCRIÇÕES

As inscrições para as oficinas e palestras da Semana da Mulher Empreendedora devem ser realizadas previamente pela internet, por meio do formulário disponibilizado pela organização. As vagas são limitadas a 50 participantes por atividade.

Para se inscrever, acesse: https://forms.gle/8vuAQV5AYDujCiK3A

SERVIÇO

Semana da Mulher Empreendedora

Data: 23 a 27 de novembro de 2026;

Local: Solar da Beira, Complexo do Ver-o-Peso, Belém;

Público-alvo: Mulheres empreendedoras, autônomas, MEIs, artesãs, comerciantes e interessadas em iniciar o próprio negócio;

Inscrições: https://forms.gle/8vuAQV5AYDujCiK3A;

Vagas: 50 por atividade, mediante inscrição prévia.

Fonte e imagens: Agência Belém