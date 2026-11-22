Tricolor disputou a partida com camisas de treino e numeração feita à mão

Da CNN Brasil

O São Paulo levantou a taça do Paulistão Feminino Sub-17 neste domingo (22).

Porém, um detalhe na partida chamou a atenção: o uniforme improvisado utilizado pelas jogadoras do Tricolor.

Por questões de logísticas, as Soberanas entraram em campo com camisas de treino amarelas e pretas, shorts pretos e meiões brancos com listras na partida contra a Ferroviária, em Jaú.

A numeração das camisas foi feita à mão para cumprir o regulamento do torneio, que exige a identificação das atletas para auxiliar o trabalho da arbitragem.

Como foi o jogo

O São Paulo venceu a Ferroviária por 4 a 2, no Estádio Zezinho Magalhães, e ficou com o título. Sofia Gamonal marcou duas vezes para o Tricolor.

Cecília e Gigi Pires completaram o placar das Soberanas.

Pela Ferroviária, Greise e Pozzer balançaram as redes.

Reprodução/X