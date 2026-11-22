Marcelo Hermes marcou um belo gol na partida de ida do confronto que vale vaga no Brasileirão da Série A; volta será no próximo sábado (28) no Castelão
O Criciúma venceu o Fortaleza por 1 a 0, neste domingo (22), no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC), em jogo válido pela ida dos playoffs da Série B do Campeonato Brasileiro. Marcelo Hermes fez o bonito gol do Tigre.
Com o resultado, o Criciúma está em vantagem nos playoffs. O clube catarinense agora pode empatar no jogo de volta para garantir o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.
Marcelo Hermes foi o autor do gol que tirou o zero do placar, com um golaço, aos nove do segundo tempo. O lateral ficou com a sobra após cobrança de escanteio e finalizou com muita felicidade. Um chute forte, no ângulo, sem chance para João Ricardo.
O jogo da volta ocorrerá no próximo sábado (28), às 20h (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).
Para reverter o panorama, o Leão precisa vencer por qualquer placar, já que tem a vantagem do empate no saldo de gols total do confronto. Os playoffs de acesso da Série B não têm disputa de pênaltis ou prorrogação.
O outro confronto também terá início neste domingo, às 18h30 (de Brasília), quando Atlético-GO e Vila Nova fazem o primeiro clássico goiano decisivo na Série B.
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