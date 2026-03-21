Ator Juca de Oliveira morre aos 91 anos

Morreu neste sábado, 21, o ator Juca de Oliveira, aos 91 anos. Ele estava internado desde o dia 13 de março no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A morte foi confirmada pela família em nota enviada à imprensa, segundo a GloboNews.

De acordo com as informações, o ator estava em estado de saúde delicado, sob cuidados intensivos e acompanhado por uma equipe médica especializada. Ele havia sido diagnosticado com pneumonia associada a complicações cardíacas.

Com mais de 40 anos de carreira, Juca de Oliveira teve trajetória marcante na televisão, no teatro e no cinema. Um dos papéis mais conhecidos foi o do Dr. Albieri, na novela O Clone, da TV Globo, escrita por Gloria Perez, um cientista envolvido em experimentos de clonagem humana.

Fonte e imagem: Jornal da Bahia