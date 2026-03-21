Intensificado o trabalho de contenção de alagamentos em Santo Antônio do Tauá

O avanço do inverno amazônico tem colocado à prova a infraestrutura urbana de Santo Antônio do Tauá, município do nordeste paraense, a 64 quilômetros de Belém, onde o alto volume de chuvas já provoca alagamentos em áreas de baixada e transtornos no trânsito. Diante do cenário, a gestão do prefeito Rodrigo Amorim (MDB) intensificou uma série de ações emergenciais para minimizar os impactos à população.

Equipes da prefeitura atuam diariamente na limpeza e desobstrução de canais, além da manutenção do sistema de drenagem urbana, considerado essencial para o escoamento das águas pluviais. Os serviços também incluem a retirada de entulhos e resíduos descartados irregularmente, que acabam agravando os alagamentos.

Outro ponto de atenção tem sido a poda preventiva de árvores, principalmente após registros de quedas provocadas por ventos fortes nas últimas semanas.

MONITORAMENTO E RESPOSTA RÁPIDA

A administração municipal mantém vigilância constante em áreas consideradas críticas, o que permite respostas mais ágeis em situações emergenciais. A estratégia busca reduzir riscos à população e evitar prejuízos maiores a moradores.

A previsão de continuidade das chuvas reforça a necessidade de manutenção dessas ações ao longo dos próximos meses.

Por Cleiton Palmeira, especial para o Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ/Imagens: Reprodução/Giro Tauá