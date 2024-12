Auto de Natal ‘das crias’ do Curro Velho encanta público de várias idades em Belém

A primeira apresentação do Auto de Natal das crias do Curro Velho lotou o teatro do núcleo de oficinas localizado no bairro do Telégrafo, em Belém, na noite desta sexta-feira, 6. Com o espetáculo teatral ‘O Brilho Verde do Natal’, que aborda a temática do meio-ambiente, a encenação encantou crianças, jovens e adultos. A peça voltará a ser encenada neste sábado, 7, e domingo, 8, a partir das 19h30. A entrada é gratuita.

O Auto de Natal é um evento anual que ocorre desde 1990, no Curro Velho, na rua Profº Nelson Ribeiro, 287, no bairro do Telégrafo, em Belém. Este ano, com espetáculo ‘O Brilho Verde do Natal’ a encenação reúne cerca de 200 pessoas, dentre crianças, jovens, adultos e idosos.

Jorge Cunha, coordenador de iniciação científica conta que “A temática nasce de uma pauta que suscite uma reflexão neles, fazendo os participantes pensarem a respeito do enredo na sua casa, rua e escola. A ideia do projeto é oportunizar um espaço que eles possam mostrar suas ideias de forma lúdica”

“Hoje eu vim aqui para prestigiar a minha filha. Este é o segundo ano dela no espetáculo, e o que motiva é o incentivo que é dado aqui. A peça é bem legal, eles criam uma história bem bacana que deixou as crianças encantadas”, disse Thaisa Braga, Autônoma que veio prestigiar a filha de 3 anos.

Para o adolescente, Jean Gabriel, 12 anos, “foi um dia gratificante e emocionante, pois foi o final de uma oficina e a expectativa para os próximos dias de espetáculo são altas, e participar me dá muita emoção, alegria, prosperidade e paz”, disse Jean, que atuou no espetáculo.

Exclusividade – “O espetáculo é inédito e escrito especialmente pra eles. Durante mais dois dias teremos programação: no sábado (7) e no domingo (8), às 19h30, gratuito e aberto ao público, só chegar um pouquinho antes para garantir o seu ingresso, para ter acesso ao espetáculo”, explica Jorge Cunha

Serviço do Auto de Natal:

Data: 7 e 8 dezembro

Hora: 19h30

Local: Núcleo de Oficinas Curro Velho

Endereço: Rua Profº Nelson Ribeiro, 287 – Telégrafo, em Belém.

Texto de Arthur Andrade

Fonte: Agência Pará/Foto: Arthur Andrade/Ascom FCP