Polícia prende mais quatro suspeitos de envolvimento na execução de delator do PCC

A polícia prendeu, na madrugada deste sábado (7), quatro suspeitos de envolvimento no assassinato do delator do PCC, Antônio Vinicius Gritzbach, que foi executado em 8 de novembro no Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. Eles foram levados para a sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no Centro da capital paulista.

Denúncias anônimas levaram à prisão do grupo no bairro Tatuapé, Zona Leste da cidade, de acordo com a polícia.

Na sexta (6), foi preso um dos suspeitos responsáveis pela fuga dos mandantes da morte de Gritzbach. Um trabalho de inteligência da força-tarefa da Secretaria da Segurança Pública (SSP) identificou o local em que o homem estava escondido. Ele foi detido com munições de fuzil e celulares, e também foi levado oDHPP. As informações são do G1.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/ Record TV