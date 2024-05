Rio Grande do Sul inicia semana com formação de ciclone extratropical, temporais e aulas suspensas

Um ciclone extratropical que se forma no oceano deve atingir a região litorânea do Rio Grande do Sul nesta segunda-feira, 27, segundo a Climatempo. O fenômeno promete trazer tempo instável e fortes chuvas para grande parte do estado, resultando na suspensão das aulas nas redes municipal, estadual e privada até amanhã, terça-feira, 28.

As temperaturas em Porto Alegre não devem ultrapassar os 15ºC até terça. Entretanto, a previsão indica que durante o feriado e no final de semana, as máximas podem chegar a 20ºC.

O ciclone contribui para a formação de nuvens carregadas, com possibilidade de temporais, raios e rajadas de vento intensas no litoral gaúcho, em Porto Alegre e na Serra. Apesar disso, não há previsão de volumes extremos de chuva.

Os maiores acumulados de chuva devem se concentrar no Litoral Sul e Norte, com previsão de cerca de 50 milímetros. A Grande Porto Alegre pode receber cerca de 40 milímetros ao longo desta segunda-feira.

O Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da UFRGS informou que a previsão de até 40 milímetros de chuva pode afetar partes da bacia do Guaíba.

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres (Cemaden) emitiu um alerta de risco muito alto para inundações na capital e em cidades banhadas pela Lagoa dos Patos. No domingo (26), o nível do Guaíba, em Porto Alegre, estava acima dos 4 metros.

No Sul do estado, o nível da Lagoa dos Patos em Pelotas continua a subir. De acordo com a prefeitura, às 6h deste domingo, o nível era de 2,30 metros, um aumento de 47 centímetros nas últimas 24 horas, bem acima da cota de inundação de 1,40 metros.

Na região das Missões, o céu deve ficar nublado com previsão de garoa. Na fronteira Oeste, não há previsão de chuva, mas o céu deve ficar nublado.

Amanhã, o tempo deve permanecer nublado e chuvoso em toda a faixa litorânea. Nas demais áreas do estado, a previsão é de tempo nublado com garoa. O tempo fica firme com variação de nebulosidade somente no Oeste, na região das Missões e em parte da Campanha.

Na quarta-feira, 29, véspera do feriado de Corpus Christi, o tempo deve ficar firme em quase todo o estado, com exceção do Litoral Norte, onde podem ocorrer pancadas isoladas de chuva, sem grandes volumes. Em Porto Alegre, o dia pode começar com muitas nuvens, mas a previsão é de dispersão no período da tarde.

A quinta-feira, 30, será marcada por tempo firme e muito frio, mesmo com a presença do sol. O risco de geada aumenta na Serra gaúcha, e o dia pode começar com névoa e nevoeiro em Porto Alegre. Até o final da semana, o tempo firme deve se manter, mas com temperaturas mais baixas.

Até ontem, domingo, 26, o RS registrou 169 mortes em razão dos temporais e enchentes. A Defesa Civil do estado informou que 56 pessoas continuam desaparecidas. 4 pessoas morreram de leptospirose após contato com água contaminada, e há 800 casos suspeitos da doença no estado.

Além disso, 806 pessoas ficaram feridas e cerca de 637,4 mil estão fora de casa, seja em abrigos ou na casa de parentes ou amigos.

Foto e fonte: Gazeta Brasil