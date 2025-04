Basílica Santuário de Nazaré divulga programação da semana santa em Belém

As celebrações da semana santa divulgadas pela basílica santuário de Nazaré foi divulgada, nesta segunda (7), a semana santa é um período que exige dedicação na liturgia católica, pois celebra os dias de sacrifício, amor e ressureição de cristo, as programações se iniciam no domingo de ramos, 13 de abril, e só finalizam uma semana depois, sendo no domingo de páscoa.

No domingo de ramos será celebrado a chegada de jesus cristo a Jerusalém, dia esse em que os fiéis seguindo a tradição levam folhas de palmeiras, para o templo que relembra a entrada de jesus entrando em Jerusalém. Na basílica haverá programação o dia inteiro, com a proscrição dos ramos as 10h, sendo um percurso que se inicia no altar da praça santuário finalizando na basílica de Nazaré.

Na segunda-feira 14 de abril, haverá um mutirão na basílica que será de confissões pela manhã das 8h as 12h e no período da tarde de 15h as 20h, a quarta-feira conta com uma programação especial as 19h, pela primeira o Oficio das Trevas, que é uma celebração do século XII, tendo como elemento principal um “tenebrário’, que é um candelabro com quinze velas que vão sendo apagadas à medida que se medita sobre o sacrifício e sofrimento que cristo enfrentou na cruz.

Na quinta-feira 17 de abril, a missa da Santa Ceia será às 18h, e às 20h inicia a vigília da adoração, na sexta-feira 18, não haverá missa, apenas a celebração da paixão dividida em três partes: Liturgia da palavra, adoração da cruz e a comunhão, se iniciando com a procissão do senhor dos passos às 07h e concluindo as 17h já com outra procissão: do senhor morto.

Já no sábado 19 de abril, se inicia as 20h a missa da vigília pascal momento em que os fiéis aguardam a ressureição de Jesus Cristo e no Domingo de Páscoa dia 20, a missa celebrando a ressureição será pela manhã, tarde e noite.

Por: Thays Garcia