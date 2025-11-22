domingo, novembro 23, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeESPORTE
ESPORTE

Bayern leva susto, mas goleia Freiburg e chega a 18 jogos sem perder

Equipe de Vincent Kompany é líder isolado da Bundesliga com oito pontos de vantagem do segundo colocado

Da CNN Brasil

O Bayern de Munique protagonizou uma vitória espetacular de virada por 6 a 2 sobre o Freiburg neste sábado (22), na Allianz Arena, em jogo válido pela 11ª rodada da Bundesliga.

O destaque foi Michael Olise, que marcou duas vezes e deu três assistências, mantendo a invencibilidade da equipe e a liderança na disputa pelo título da competição.

A partida começou surpreendente para os visitantes, que abriram 2 a 0 no placar com gols de Yuito Suzuki aos 11 minutos e Johan Manzambi aos 17, ambos após cobranças de escanteio de Jan-Niklas Beste.

O Bayern reagiu ainda no primeiro tempo. Lennart Karl diminuiu aos 21 minutos após jogada de Michael Olise, que também marcou aos 47 minutos para deixar tudo igual antes do intervalo. Na segunda etapa, o time bávaro mostrou sua força e dominou completamente o jogo.

Dayot Upamecano virou o placar aos 9 minutos após cobrança de escanteio. Harry Kane ampliou aos 14 minutos, Nicolas Jackson fez o quinto aos 32, e Michael Olise fechou a goleada aos 39 minutos com um belo gol após assistência de Hiroki Ito.

O Bayern dominou as estatísticas com 17 finalizações contra 7 do Freiburg, além de impressionantes 70% de posse de bola. A equipe de Vincent Kompany agora chega a uma sequência de 18 jogos sem perder — venceu 17 e empatou apenas uma.

Com a vitória, o Bayern segue isolado na liderança da Bundesliga com 31 pontos. O Freiburg permanece na 10ª posição com 13 pontos.

 Divulgação/Bayern de Munique

300 x 100 - BLACK
Artigo anterior
Arena MRV recebe torcida do Atlético-MG para decisão da Copa Sul-Americana
Próximo artigo
Gol da Escócia causa atividade sísmica e registra tremor na escala Richter

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,282FansLike
3,575FollowersFollow
22,800SubscribersSubscribe
320 x 320 - BLACK
Webbanner_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315