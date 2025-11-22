Bayern leva susto, mas goleia Freiburg e chega a 18 jogos sem perder

Equipe de Vincent Kompany é líder isolado da Bundesliga com oito pontos de vantagem do segundo colocado
O Bayern de Munique protagonizou uma vitória espetacular de virada por 6 a 2 sobre o Freiburg neste sábado (22), na Allianz Arena, em jogo válido pela 11ª rodada da Bundesliga.
O destaque foi Michael Olise, que marcou duas vezes e deu três assistências, mantendo a invencibilidade da equipe e a liderança na disputa pelo título da competição.
A partida começou surpreendente para os visitantes, que abriram 2 a 0 no placar com gols de Yuito Suzuki aos 11 minutos e Johan Manzambi aos 17, ambos após cobranças de escanteio de Jan-Niklas Beste.
O Bayern reagiu ainda no primeiro tempo. Lennart Karl diminuiu aos 21 minutos após jogada de Michael Olise, que também marcou aos 47 minutos para deixar tudo igual antes do intervalo. Na segunda etapa, o time bávaro mostrou sua força e dominou completamente o jogo.
Dayot Upamecano virou o placar aos 9 minutos após cobrança de escanteio. Harry Kane ampliou aos 14 minutos, Nicolas Jackson fez o quinto aos 32, e Michael Olise fechou a goleada aos 39 minutos com um belo gol após assistência de Hiroki Ito.
O Bayern dominou as estatísticas com 17 finalizações contra 7 do Freiburg, além de impressionantes 70% de posse de bola. A equipe de Vincent Kompany agora chega a uma sequência de 18 jogos sem perder — venceu 17 e empatou apenas uma.
Com a vitória, o Bayern segue isolado na liderança da Bundesliga com 31 pontos. O Freiburg permanece na 10ª posição com 13 pontos.
Divulgação/Bayern de Munique