Arena MRV recebe torcida do Atlético-MG para decisão da Copa Sul-Americana

Mais de 10000 ingressos foram resgatados pelo “Galo Na Veia” e serão revertidos em doações ao Instituto Galo

Ludmila Candal, da CNN Brasil

A Arena MRV, em Belo Horizonte, vai abriu as portas e recebeu na esplanada, a torcida atleticana para acompanhar a final entre Atlético-MG e Lanus, válido pela Copa Sul Americana neste sábado (22).

Os torcedores que sonham com o título inédito do torneio continental puderam adentrar o local a partir das 14h da tarde com a condição de doarem um 1kg de alimento não perecível que será recolhido pelo Instituto Galo e destinado às vítimas do tornado que atingiu o estado do Paraná na última semana.

Palcos com bandas, telões para acompanhar a partida e diversas opções gastronômicas estão espalhadas pelo local. As ruas próximas ao estádio, no bairro Califórnia também estão tomadas de torcedores.

Atlético MG chegou à final da Sul-americana após derrotar nos pênaltis o Bucaramanga, da Colombia, nos playoffs. Depois, eliminou Godoy Cruz, Bolívar e Independiente del Valle para encarar o Lanús na grande decisão.

Ludmila Candal

