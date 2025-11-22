domingo, novembro 23, 2025

Gol da Escócia causa atividade sísmica e registra tremor na escala Richter

Vibração no Hampden Park vira “terremoto” após conquista de vaga para a Copa do Mundo 2026

Da Reuters

Não foi apenas Hampden Park que tremeu quando a Escócia marcou duas vezes nos acréscimos contra a Dinamarca, na última terça-feira (18), garantindo vaga na Copa do Mundo pela primeira vez desde 1998.

A terra também balançou.

Segundo o British Geological Survey (Serviço Geológico Britânico), a explosão de emoção dos torcedores escoceses após Kenny McLean marcar do meio-campo e selar a vitória por 4 a 2 foi equivalente a um pequeno tremor de terra.

O BGS informou que o gol de McLean foi detectado pelos monitores de atividade sísmica do Observatório Geotérmico de Glasgow, em Dalmarnock, localizado a cerca de 2 km de Hampden Park.

Uma leitura registrada entre 21h48 e 21h50 — momento em que o chute de McLean balançou a rede — indicou um pico entre -1 e 0 na escala Richter, gerando energia equivalente a 200 kW, o suficiente para alimentar de 25 a 40 baterias de carro.

O apito final também gerou registro sísmico, assim como o belo gol de Kieran Tierney, que colocou a Escócia em vantagem por 3 a 2.

Eventos esportivos causando atividade sísmica no país não são inéditos. No ano passado, os shows de Taylor Swift em Edimburgo também foram detectados na escala Richter.

 Divulgação/Scotland National Team

