Calendário de licenciamento de veículos 2025 começa nesta sexta-feira (7)

O licenciamento é um imposto anual obrigatório para todos os proprietários de veículos no Brasil, com datas de pagamento que variam conforme o final da placa. Fique atento aos prazos.

O Detran inicia o calendário de pagamento do licenciamento anual de veículos no dia 7 de março. Os primeiros vencimentos ocorrem nos dias 7, 14, 21 e 28 de março, conforme o final da placa do veículo.

Para pagar o licenciamento, acesse o site do Detran, vá em “Veículos – Licenciamento Anual” e informe a placa, Renavam e CPF do proprietário para emitir o DAE. O pagamento pode ser feito nos bancos conveniados até a data de vencimento.

O DAE também pode ser obtido presencialmente no Detran, postos avançados e Ciretrans. Nesses locais, motoristas com débitos anteriores podem regularizar a situação, inclusive parcelando via cartão de crédito. O pagamento só será efetivado após a quitação de todos os débitos do veículo, incluindo multas do DNIT e PRF.

O licenciamento é um imposto anual obrigatório para todos os proprietários de veículos no país. Ele garante a regularidade do veículo e os recursos são usados para investir na segurança viária. Após o pagamento, o CRLV-e fica disponível para download e impressão no site do Detran e no aplicativo Carteira Digital de Trânsito.

O Detran esclarece que o licenciamento é diferente do IPVA, que é administrado pela Sefa. O IPVA pode ser parcelado ou pago junto com o licenciamento. Dirigir com o licenciamento atrasado é infração gravíssima, com multa, retenção do veículo e 7 pontos na CNH. Um caso recente em Marituba mostrou a importância da regularização: um motorista foi preso por usar CRLV adulterado, pois o sistema do Detran apontava licenciamento atrasado. O calendário de 2025 vai até novembro. Para mais informações, acesse o site do Detran ou procure atendimento presencial.

Foto: Rodrigo Pinheiro / Ag.Pará