Taylor Swift assume o primeiro lugar na bilheteria global

O álbum The Life of a Showgirl foi lançado no dia 3 de outubro

Júlia Henn

O lançamento cinematográfico The Official Release Party of a Showgirl, que complementa o álbum recém-lançado de Taylor Swift, The Life of a Showgirl, assumiu o primeiro lugar na arrecadação em bilheteria a nível global, alcançando cerca de US$46 milhões no fim de semana.

As vendas são compostas por US$13 milhões arrecadados em 54 territórios e US$33 milhões dentro dos Estados Unidos. O filme foi distribuído em território americano pela rede de cinemas AMC Theatres e deve ficar em cartaz por apenas três dias, por ser um lançamento especial. “Foi um presente maravilhoso para os fãs entusiasmados dela, que puderam ver em nossas telas os bastidores de The Life of a Showgirl. Estamos muito felizes por ter colaborado com a Taylor“, disse Adam Aron, CEO da AMC Theatres.