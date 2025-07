Brics prepara carta inédita para a COP30 em Belém

A Cúpula do Brics, que começou neste domingo (6) no Rio de Janeiro, vai lançar uma carta de intenções voltada à COP30 a conferência da ONU sobre mudanças climáticas, marcada para novembro, em Belém. Esta será a primeira vez que o grupo formaliza um posicionamento conjunto sobre o tema.

Com o Brasil na presidência simultânea do Brics e da COP este ano, a expectativa é usar o encontro para reforçar o papel do país como liderança nas discussões climáticas globais mesmo com a ausência de chefes de Estado de nações como China, Rússia, Egito e Irã.

A carta está sendo construída por diplomatas dos países-membros e acompanhada por organizações da sociedade civil, como o Instituto Igarapé. Segundo Laura Trajber Waisbich, diretora adjunta do Instituto, é hora dos Brics se engajarem mais ativamente na agenda climática, contribuindo com financiamento e cooperação internacional.

Um dos pontos-chave da carta será o apelo por mais recursos para o financiamento climático, tema central da COP30 após o impasse da conferência anterior, em Baku. A meta de investimentos gira em torno de US$ 1,3 trilhão.

A iniciativa representa um passo importante para o fortalecimento do multilateralismo climático e destaca o protagonismo do Brasil como sede e articulador da próxima COP.

Imagem: Carlos Moura