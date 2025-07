Polícia Civil do Pará apreende 152 kg de skunk escondidos em air fryers no porto de Belém

Uma ação da Polícia Civil do Pará apreendeu, nesta quarta-feira (9), cerca de 152 quilos de maconha do tipo skunk, escondidos de forma inusitada: dentro de fritadeiras elétricas (air fryers). A carga vinha de Manaus (AM) e foi interceptada no porto de Belém, em um caminhão baú transportado por uma embarcação.

Durante a fiscalização, os agentes encontraram 38 air fryers, cada uma com quatro tabletes da droga, totalizando 152 tabletes. O destino final da carga seria Natal, no Rio Grande do Norte.

A apreensão foi resultado de uma operação conjunta entre as Polícias Civis do Pará e do Amazonas. As investigações começaram após a prisão de dois homens em Manaus, no dia 4 de julho, quando mais de 600 quilos do mesmo entorpecente foram encontrados também ocultos em fritadeiras.

Segundo o delegado Davi Cordeiro, da Denarc-PA, o caso mostra tanto o nível de sofisticação das quadrilhas quanto a importância do trabalho estratégico de inteligência policial para combater o tráfico interestadual de drogas.

O material foi encaminhado para a perícia, e as investigações continuam para desmantelar a organização criminosa e impedir novas remessas.

Imagem: PC/PA